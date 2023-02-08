Кан и Салихамиджич поддерживают Нагельсманна в конфликте с Нойером, Хеннес — на стороне голкипера

В руководстве «Баварии» существуют разногласия по поводу взаимоотношений главного тренера Юлиана Нагельсманна и капитана Мануэля Нойера, сообщает Bild.

По данным источника, генеральный директор клуба Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич поддерживают Нагельсманна, почетные президент «Баварии» Ули Хенесс выступает на стороне Нойера.

Ранее Кан критически отреагировал на слова Нойера про увольнение Тони Тапаловича с поста тренера вратарей.

36-летний капитан «Баварии» в этом сезоне больше не сможет помочь команде, так как сломал ногу, когда катался на лыжах во время отпуска. Ему на замену был куплен у «Боруссии» Янн Зоммер.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 40 очков в 19 матчах.