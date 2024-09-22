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Сегодня, 14:13

В сборной Германии хотели бы видеть Клоппа на посту главного тренера

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Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер ответил на вопрос, кто может стать преемником Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера национальной команды.

«Если Юлиан Нагельсманн в какой-то момент решит, что для него предпочтительнее снова тренировать какой-нибудь клуб, то, конечно же, мы рассмотрим кандидатуру Клоппа.

Клопп продолжительное время проработал за пределами Германии. Разумеется, мы высоко его ценим. Юрген Клопп сделал невероятную карьеру», — цитирует Феллера ZDF.

Минувшим летом Клопп покинул «Ливерпуль», в котором работал с октября 2015 года. В конце июля немецкий специалист объявил о завершении тренерской карьеры.

Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года. Его соглашение с национальной командой рассчитано до лета 2026 года.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
Юрген Клопп

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