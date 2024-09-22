В сборной Германии хотели бы видеть Клоппа на посту главного тренера

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер ответил на вопрос, кто может стать преемником Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера национальной команды.

«Если Юлиан Нагельсманн в какой-то момент решит, что для него предпочтительнее снова тренировать какой-нибудь клуб, то, конечно же, мы рассмотрим кандидатуру Клоппа.

Клопп продолжительное время проработал за пределами Германии. Разумеется, мы высоко его ценим. Юрген Клопп сделал невероятную карьеру», — цитирует Феллера ZDF.

Минувшим летом Клопп покинул «Ливерпуль», в котором работал с октября 2015 года. В конце июля немецкий специалист объявил о завершении тренерской карьеры.

Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года. Его соглашение с национальной командой рассчитано до лета 2026 года.