В сборной Германии хотели бы видеть Клоппа на посту главного тренера

Сегодня, 14:13
Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер ответил на вопрос, кто может стать преемником Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера национальной команды.
«Если Юлиан Нагельсманн в какой-то момент решит, что для него предпочтительнее снова тренировать какой-нибудь клуб, то, конечно же, мы рассмотрим кандидатуру Клоппа.
Клопп продолжительное время проработал за пределами Германии. Разумеется, мы высоко его ценим. Юрген Клопп сделал невероятную карьеру», — цитирует Феллера ZDF.
Минувшим летом Клопп покинул «Ливерпуль», в котором работал с октября 2015 года. В конце июля немецкий специалист объявил о завершении тренерской карьеры.
Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года. Его соглашение с национальной командой рассчитано до лета 2026 года.