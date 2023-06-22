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Сегодня, 09:45

В сборной Германии определились с будущим Флика

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик останется на своем посту, несмотря на неудачные результаты команды, сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным журналиста, сентябрь станет для специалиста определяющим. В этом месяце сборная проведет два товарищеских матча против Франции и Японии. По итогам этих встреч станет известно будущее тренера.

Сборная Германии в 2023 году потерпела три поражения в пяти матчах. Ранее команда Флика в товарищеских матчах уступила Колумбии (0:2), Бельгии (2:3) и Польше (0:1), сыграла вничью с Украиной (3:3) и обыграла Перу (2:0).

Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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