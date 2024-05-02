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Германия

Сегодня, 10:43

В следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют пять команд из Германии

Сергей Разин
корреспондент
Трофей Лиги чемпионов
Фото Reuters
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Пять команд из чемпионата Германии примут участие в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Это стало возможным после того, как «Боруссия» в первом полуфинальном матче обыграла «ПСЖ» (1:0) и принесла дополнительные очки Германии в таблице коэффициентов УЕФА. При этом если дортмундцы выиграют Лигу чемпионов и займут пятое место в чемпионате, то от Германии примут участие шесть команд.

Ранее стало известно, что пять итальянских команд примут участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

На данный момент в первую пятерку турнирной таблицы бундеслиги входят «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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