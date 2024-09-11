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Ван дер Варт — о Лерое Сане: «Надеюсь, кто-то даст ему пинка под зад. Он давно должен был играть на уровне Мбаппе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт поделился мнением о карьере вингера «Баварии» Лероя Сане.

«Я надеюсь, что Сане проснется и кто-то даст ему пинка под зад. С моей точки зрения, он использует только 20 процентов своих невероятных качеств. И этого уже достаточно, чтобы проявить себя. Представьте, что произойдет, если он нажмет на газ по-настоящему. Сейчас ему 28 лет. Я считаю, что он уже давно должен был быть на уровне Килиана Мбаппе», — приводит слова ван дер Варта Ran.

Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. С того момента полузащитник провел за мюнхенцев 175 матчей, забил 48 мячей и сделал 50 голевых передач.

Лерой Сане
Рафаэл ван дер Варт
Футбол

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