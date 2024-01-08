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Сегодня, 16:37

Ватцке покинет пост генерального директора дортмундской «Боруссии»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не будет продлевать контракт с клубом и покинет команду в 2025 году, сообщает Sky Sport.

«Я не буду подписывать новый контракт. Осенью следующего года я уйду с поста руководителя», — заявил Ватцке.

64-летний функционер работает на посту генерального директора «Боруссии» с 2005 года. Вместе с председателем правления Рейнхардом Раубалем и финансовым директором Томасом Трессом.

За это время «Боруссия» дважды выигрывала бундеслигу, трижды брала Кубок Германии и доходила до финала Лиги чемпионов.

ФК Боруссия (Дортмунд)
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