Компани — о победе «Баварии» в его дебютном матче: «4:0 — хороший результат, мы движемся дальше»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги матча против «Ульма» (4:0) в первом раунде Кубка Германии.

Дубль за мюнхенцев оформил Томас Мюллер. Еще по голу забили Кингсли Коман и Харри Кейн.

«Прежде всего я рад за команду. Мы хорошо начали и повели 2:0. Я особенно рад, что мы не пропустили ни одного мяча. У меня была долгая карьера футболиста, поэтому я знаю, что такие матчи не всегда даются легко. Мы были серьезно настроены и дисциплинированы. 4:0 — хороший результат, мы движемся дальше», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Матч стал для 38-летнего бельгийца дебютным во главе мюнхенцев. Он возглавил команду в межсезонье.