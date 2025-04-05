Компани: «У всех в «Баварии» одна цель — хотим победить»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Аугсбургом» (3:1) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

«Мы знали, что это будет сложная выездная игра. Пропустили гол, но сохраняли спокойствие и забили свои мячи. Это была хорошая выездная победа.

Джамал почувствовал дискомфорт в задней части ноги. Нам придется подождать и посмотреть, насколько это серьезная травма. Я не хочу жаловаться. У нас много игроков с талантом и опытом. У всех нас одна цель — хотим победить», — цитирует пресс-служба клуба Компани.

«Бавария» набрала 68 очков и лидирует в турнирной таблице. «Аугсбург» с 39 очками — на 8-й строчке.