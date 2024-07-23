Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Германия. Новости

Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 09:09

Компани о критике Хенессом трансферов «Баварии»: «Это не моя работа, хоть я и уважаю Ули»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о критике почетного президента клуба Ули Хенесса.

Ранее руководитель раскритиковал трансферную кампанию мюнхенцев в это межсезонье.

«Покупка и продажа игроков — это не моя работа. Я — связующее звено между игроками, поэтому мне нечего сказать. Можете провести пресс-конференцию с Эберлем и Фройндом (директоры «Баварии». — Прим. «СЭ»).

Я не собираюсь проводить пресс-конференцию, что отреагировать на слова Ули Хенесса, хоть и уважаю его. Мы с ним ужинали, и он мне объяснил, что сделало «Баварию» успешной. Они всегда шли вперед, даже после того, как выигрывали титулы», — цитирует Компани Bild.

1 июля Компани подписал трехлетний контракт с «Баварией».

Венсан Компани
Ули Хенесс
ФК Бавария
0
Читайте также
Надаль перед Олимпиадой проиграл в финале турнира в Бостаде
Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже
В Саратове погиб сын губернатора Бусаргина при ДТП
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В КБР оштрафовали восемь человек за неуважение к гимну России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Хенесс: «Скоро «Бавария» будет ездить на игры на сочлененном автобусе»