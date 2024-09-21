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Сегодня, 18:25

«Бавария» разгромила «Вердер» в бундеслиге, у Олисе дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
«Бавария» победила «Вердер».
Фото Reuters
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«Бавария» на выезде с крупным счетом обыграла «Вердер» в матче 4-го тура чемпионата Германии — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Вальдштадион».

У команды из Мюнхена дубль оформил Майкл Олисе, еще по голу забили Джамал Мусиала, Харри Кейн и Серж Гнабри.

«Бавария» набрала 12 очков в 4 матчах и занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги. «Вердер» (5 баллов) находится на 8-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
21 сент, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
0:5
Бавария

В другом матче 4-го тура «Бохум» дома сыграл вничью с клубом «Хольштайн» — 2:2. За хозяев забили Матуш Беро и Лукас Дашнер. У гостей отличились Бенедикт Пихлер и Суто Матино.

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
21 сент, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
2:2
Хольштайн
Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Вердер

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