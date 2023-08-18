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Сегодня, 20:30

«Вердер» — «Бавария»: прямая трансляция матча бундеслиги

«Бавария» на выезде сыграет против «Вердера» в 1-м туре бундеслиги
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Форвард «Баварии» Гарри Кейн.
Гарри Кейн.
Фото Reuters
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В пятницу, 18 августа, мюнхенская «Бавария» на выезде сыграет против «Вердера» в рамках 1-го тура чемпионата Германии. Встреча состоится на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрасляции на телеканале «Матч ТВ», «Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 21:25, начало игры — в 21:30.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
18 авг, 21:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Бавария

В сезоне 2022 / 2023 «Бавария» защитила чемпионский титул и сумела в одиннадцатый раз подряд стать лучшим клубом Германии. Этот чемпионский титул стал 33-м для мюнхенского клуба, что является абсолютным рекордом в стране. «Вердер» в прошлом сезоне вернулся в бундеслигу и занял 13 место по результатам чемпионата.

Следить за новым сезоном бундеслиги можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

Германия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Футбол
ФК Бавария
ФК Вердер
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 21:30
Вердер – Бавария
 - : -
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
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