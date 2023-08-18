Сегодня, 20:30
В пятницу, 18 августа, мюнхенская «Бавария» на выезде сыграет против «Вердера» в рамках 1-го тура чемпионата Германии. Встреча состоится на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Начало — в 21:30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрасляции на телеканале «Матч ТВ», «Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 21:25, начало игры — в 21:30.
В сезоне 2022 / 2023 «Бавария» защитила чемпионский титул и сумела в одиннадцатый раз подряд стать лучшим клубом Германии. Этот чемпионский титул стал 33-м для мюнхенского клуба, что является абсолютным рекордом в стране. «Вердер» в прошлом сезоне вернулся в бундеслигу и занял 13 место по результатам чемпионата.
Следить за новым сезоном бундеслиги можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».
Германия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -