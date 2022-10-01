5:1! «Вердер» разгромил гладбхаскую «Боруссию»

«Вердер» разгромил глабхаскую «Боруссию» со счетом 5:1 в матче 8-го тура чемпионата Германии.

Дубль в составе бременцев сделал нападающий Никлас Фюллкруг.

«Вердер» набрал 12 очков и поднялся на 8-е место, обойдя как раз «Боруссию», которая опустилась на 9-ю строчку (12 очков).