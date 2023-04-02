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Германия

Сегодня, 20:25

«Хоффенхайм» в гостях обыграл «Вердер», одержав первую победу в бундеслиге с октября

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вердер — Хоффенхайм.
Фото Global Look Press
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«Хоффенхайм» в гостях переиграл «Вердер» в 26-м туре бундеслиги – 2:1.

Победу «Хоффенхайму» принесли голы Андрея Крамарича и Кристофа Баумгартнера. Единственный гол в составе «Вердера» забил Амос Пипер.

Победа стала для гостей первой в бундеслиге с октября прошлого года, когда команда обыграла «Шальке» (3:0) в 10-м туре бундеслиги. Серия «Хоффенхайма» без побед в чемпионате Германии насчитывала 14 матчей.

«Хоффенхайм» с 25 очками занимает 15-е место в бундеслиге после 26 туров. «Вердер» с 31-м баллом идет на 11-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
02 апр, 18:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:2
Хоффенхайм

 

Футбол
ФК Вердер
ФК Хоффенхайм
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