«Хоффенхайм» в гостях обыграл «Вердер», одержав первую победу в бундеслиге с октября

«Хоффенхайм» в гостях переиграл «Вердер» в 26-м туре бундеслиги – 2:1.

Победу «Хоффенхайму» принесли голы Андрея Крамарича и Кристофа Баумгартнера. Единственный гол в составе «Вердера» забил Амос Пипер.

Победа стала для гостей первой в бундеслиге с октября прошлого года, когда команда обыграла «Шальке» (3:0) в 10-м туре бундеслиги. Серия «Хоффенхайма» без побед в чемпионате Германии насчитывала 14 матчей.

«Хоффенхайм» с 25 очками занимает 15-е место в бундеслиге после 26 туров. «Вердер» с 31-м баллом идет на 11-й строчке.