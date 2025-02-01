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Сегодня, 00:31

«Вердер» победил «Майнц», бременский клуб доигрывал матч вдевятером

Сергей Разин
корреспондент
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«Вердер» в матче 20-го тура чемпионата Германии дома обыграл «Майнц» со счетом 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте забил Леонардо Битенкур. На 12-й минуте форвард бременцев Марвин Дукш не реализовал пенальти.

На 90+4-й минуте защитник хозяев Никлас Штарк получил вторую желтую карточку за задержку игры, а через две минуты его партнер по обороне Марко Фридль получил второе предупреждение в матче за неспортивное поведение, оставив свою команду вдевятером.

После этого матча «Вердер» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Майнц» с 31 очком — на шестой строчке.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
31 янв, 22:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:0
Майнц

ФК Вердер
ФК Майнц
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