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Сегодня, 12:13

«Вердер» отстранил Наби Кейта от тренировок с основной командой, футболист будет искать новый клуб

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Вердер» объявил об отстранении полузащитника Наби Кейта от тренировок с основным составом.

29-летний гвинеец будет заниматься по индивидуальной программе и будет искать себе новый клуб.

«Мы провели очень открытый разговор, в котором пришли к выводу, что это самый лучший вариант в нынешней ситуации», — приводит пресс-служба бременцев слова директора клуба Клеменса Фритца.

Кейта перешел в «Вердер» на правах свободного агента в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек принял участие в 5 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Наби Кейта
Футбол
ФК Вердер
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