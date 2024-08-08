«Вердер» отстранил Наби Кейта от тренировок с основной командой, футболист будет искать новый клуб

«Вердер» объявил об отстранении полузащитника Наби Кейта от тренировок с основным составом.

29-летний гвинеец будет заниматься по индивидуальной программе и будет искать себе новый клуб.

«Мы провели очень открытый разговор, в котором пришли к выводу, что это самый лучший вариант в нынешней ситуации», — приводит пресс-служба бременцев слова директора клуба Клеменса Фритца.

Кейта перешел в «Вердер» на правах свободного агента в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек принял участие в 5 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.