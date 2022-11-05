«Шальке» проиграл «Вердеру» и потерпел седьмое поражение подряд

«Вердер» на своем поле обыграл «Шальке» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 2:1. Это поражение стало для гостей седьмым подряд в бундеслиге.

В составе гостей отличились форварды Марвин Дукш и Никлас Фюллкруг. Единственный гол «Шальке» на счету полузащитника Доминика Дрекслера.

«Вердер» занимает 7-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 21 очко. «Шальке» идет на последнем, 18-м месте с 6 очками.