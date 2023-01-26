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Германия

Сегодня, 00:29

«Унион» обыграл «Вердер» и поднялся на 2-е место в бундеслиге

Евгений Козинов
Корреспондент
25 января. «Вердер» — «Унион» — 1:2.
Фото Global Look Press
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«Унион» переиграл «Вердер» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене.

Защитник Амос Пипер на 13-й минуте вывел хозяев вперед. Однако почти сразу Яник Хаберер сравнял счет. Перед перерывом гости вышли вперед, но гол был отменен ВАР.

Сразу в начале второго тайма Кевин Беренс забил за берлинскую команду. Его гол принес победу.

«Унион» набрал 33 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице бундеслиги, обойдя «Лейпциг». «Вердер» остался на 11-й строчке — 21 очко.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
25 янв, 22:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:2
Унион Б
Футбол
ФК Вердер
ФК Унион Берлин
0
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