«Унион» обыграл «Вердер» и поднялся на 2-е место в бундеслиге

«Унион» переиграл «Вердер» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене.

Защитник Амос Пипер на 13-й минуте вывел хозяев вперед. Однако почти сразу Яник Хаберер сравнял счет. Перед перерывом гости вышли вперед, но гол был отменен ВАР.

Сразу в начале второго тайма Кевин Беренс забил за берлинскую команду. Его гол принес победу.

«Унион» набрал 33 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице бундеслиги, обойдя «Лейпциг». «Вердер» остался на 11-й строчке — 21 очко.