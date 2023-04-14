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Сегодня, 11:51

Сане попросил руководство «Баварии» не разрывать контракт с Мане

Руслан Минаев
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Вингер «Баварии» Лерой Сане попросил руководство клуба не разрывать контракт с нападающим Садио Мане, сообщает Bild.

Драка между одноклубниками произошла после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Мане ударил Сане по лицу и разбил немцу губу.

Отмечается, что Сане попросил руководство мюнхенцев смягчить наказание для партнера по команде и выступил против его увольнения. Позже Мане был оштрафован на 500 тысяч евро.

Ранее стало известно, что футболисты извинились перед одноклубниками за инцидент.

Лерой Сане
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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