Сане попросил руководство «Баварии» не разрывать контракт с Мане

Сегодня, 11:51
Вингер «Баварии» Лерой Сане попросил руководство клуба не разрывать контракт с нападающим Садио Мане, сообщает Bild.
Драка между одноклубниками произошла после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Мане ударил Сане по лицу и разбил немцу губу.
Отмечается, что Сане попросил руководство мюнхенцев смягчить наказание для партнера по команде и выступил против его увольнения. Позже Мане был оштрафован на 500 тысяч евро.
Ранее стало известно, что футболисты извинились перед одноклубниками за инцидент.