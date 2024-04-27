Вирц планирует остаться в «Байере» еще на один сезон

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц не планирует покидать команду летом, утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 20-летний немец готов остаться в Леверкузене до 2025 года. Сообщается, что интерес к футболисту проявляют «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Байер» досрочно стал чемпионом Германии в сезоне-2023/24. Вирц провел за команду 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.