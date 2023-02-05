«Бавария» в меньшинстве победила «Вольфсбург», у Канселу результативная передача

«Бавария» в гостях обыграла «Вольфсбург» в матче 19-го тура чемпионата Германии — 4:2.

В составе гостей дубль на счету Кинглси Комана — в одном из голов ассистировал новичок клуба Жоау Канселу. Еще по голу забили Томас Мюллер и Джамал Мусиала. У хозяев отличились Якуб Каминськи и Маттиас Сванберг.

Мюнхенцы с 54-й минуты играли вдесятером после второй желтой карточки Йозуа Киммиха.

«Бавария» набрала 40 очков и вернулась в лидеры бундеслиги, обогнав «Унион». «Вольфсбург» с 29 очками занимает 7-е место.