«Бавария» в меньшинстве победила «Вольфсбург», у Канселу результативная передача

Сегодня, 21:26
«Бавария» в гостях обыграла «Вольфсбург» в матче 19-го тура чемпионата Германии — 4:2.
В составе гостей дубль на счету Кинглси Комана — в одном из голов ассистировал новичок клуба Жоау Канселу. Еще по голу забили Томас Мюллер и Джамал Мусиала. У хозяев отличились Якуб Каминськи и Маттиас Сванберг.
Мюнхенцы с 54-й минуты играли вдесятером после второй желтой карточки Йозуа Киммиха.
«Бавария» набрала 40 очков и вернулась в лидеры бундеслиги, обогнав «Унион». «Вольфсбург» с 29 очками занимает 7-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования