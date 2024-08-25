«Вольфсбург» примет «Баварию» в матче 1-го тура немецкой бундеслиги в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на «Фольксваген Арене», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире будет показывать «Матч! Футбол 3». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала.

В сезоне-2023/24 «Бавария» выиграла у «Вольфсбурга» оба матча в чемпионате Германии. В гостях мюнхенцы победили со счетом 2:1, а дома — со счетом 2:0. В том сезоне «Бавария» впервые за 12 лет не смогла взять чемпионский титул, заняв 3-е место с 72 очками в 34 встречах. «Вольфсбург» финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 37 баллов.

Основная информация о новом сезоне чемпионата Германии доступна в материале на сайте «СЭ».

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