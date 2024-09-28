«Штутгарт» в меньшинстве избежал поражения от «Штутгарта» в гостевом матче бундеслиги

«Вольфсбург» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче 5-го тура немецкой бундеслиги — 2:2.

В составе «волков» голы забили Йонас Винд и Мохамед Амура. У «Штутгарта» отличились Энцо Мийо и Дениз Ундав.

На 63-й минуте полузащитник «Штутгарта» Атакан Каразор получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Вольфсбург» набрал четыре очка и расположился на 13-м месте в таблице. «Штутгарт» занимает восьмую строчку, имея в активе восемь баллов.

В параллельном встрече «Боруссия» Менхенгладбах вырвала победу над «Унион Берлин» — 1:0. В другой игре «Санкт-Паули» разгромил «Фрайбург» на выезде со счетом 3:0.