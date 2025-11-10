«Вольфсбург» уволил главного тренера Симониса

«Вольфсбург» объявил об увольнении главного тренера Паула Симониса.

Вместе с 40-летним нидерландским специалистом команду покинули тренеры Питер ван дер Вен, Тристан Бергхейс и Мартин Дарневиль.

Исполняющим обязанности главного тренера вновь назначен наставник команды U-19 Даниэль Бауэр.

Симонис работал в «Вольфсбурге» с 1 июля 2025 года. Под его руководством команда в 12 матчах одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Волки» занимают 14-е место в таблице чемпионата Германии — у команды 8 очков после 10 матчей.