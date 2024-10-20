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Сегодня, 20:30

«Вердер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

Алина Савинова
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«Вердер» победил «Вольфсбург» в выездном матче 7-го тура чемпионата Германии — 4:2.

Счет в игре открыл форвард хозяев Тиаго Томас. Затем гости забили четыре гола подряд усилиями Митчелла Вайзера, Феликса Агу, Марвина Дукша и Марко Грюля. В концовке встречи Йоаким Мехле отыграл один мяч «бременцев».

«Волки» с 68-й минуты играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Патрик Виммер.

«Вердер» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Вольфсбург» (7) занимает 13-ю строчку.

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
20 окт, 18:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:4
Вердер
Футбол
ФК Вердер
ФК Вольфсбург

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