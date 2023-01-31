«Бавария» надеется, что Нойер сможет вернуться в строй к началу предсезонной подготовки

Сегодня, 08:22
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер продолжает проходить восстановление после травмы.
Как сообщает Bild, процесс восстановления 36-летнего голкипера протекает хорошо. Состояние Нойера позволяет мюнхенцам надеяться на то, что он сможет вернуться в строй к началу предсезонной подготовки в июле.
10 декабря вратарь сломал ногу во время отдыха на горных лыжах и выбыл до конца сезона-2022/23.
19 января «Бавария» вместо травмированного Нойера приобрела 34-летнего Янна Зоммера у «Боруссии». Стороны подписали соглашение до 30 июня 2025 года.