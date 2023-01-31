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Сегодня, 08:22

«Бавария» надеется, что Нойер сможет вернуться в строй к началу предсезонной подготовки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер продолжает проходить восстановление после травмы.

Как сообщает Bild, процесс восстановления 36-летнего голкипера протекает хорошо. Состояние Нойера позволяет мюнхенцам надеяться на то, что он сможет вернуться в строй к началу предсезонной подготовки в июле.

10 декабря вратарь сломал ногу во время отдыха на горных лыжах и выбыл до конца сезона-2022/23.

19 января «Бавария» вместо травмированного Нойера приобрела 34-летнего Янна Зоммера у «Боруссии». Стороны подписали соглашение до 30 июня 2025 года.

Мануэль Нойер. Карьера Нойера под вопросом из-за глупой травмы в отпуске. В «Баварии» сомневаются в его возвращении

Источник: Bild
Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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