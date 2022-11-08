Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 10:14

Лунев об игре в «Байере»: «Не сказать, что печально. Но все могло бы исправить игровое время и бытовые моменты для семьи»

Лунев рассказал о своей адаптации в «Байере»
Руслан Минаев
Telegram Новости

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о своей адаптации в леверкузенском клубе.

— Как ты здесь, без нас?

— Не сказать, что прямо печально. Нормально. Просто есть две вещи, которые могли бы кардинально все исправить, — цитирует Лунева Sport24. — Это игровое время, естественно, и бытовые моменты для семьи. Думаю, что семья и работа — самые главные вещи для любого спортсмена.

— В плане быта и адаптации в «Байере» все устроено как в «Зените»? Или футболисту приходится самостоятельно заниматься этими вопросами?

— Практически всем занимался самостоятельно. Но в клубе есть люди, которые помогают — и с правами, и с квартирой. Здесь же не как в России — здесь все приходит на почту. Коммуналка, счета за телефон, детский садик, другие уведомления разного характера. Все идет через почту. Недельку не пооткрываешь почтовый ящик, собирается стопочка, я ее беру и иду к нашим ребятам. Они говорят: «Так, это неважно, это можешь выбросить, а вот это оплати».

30-летний Лунев перешел в «Байер» в июле 2021 года в качестве свободного агента. За это время вратарь провел за немецкий клуб 3 матча и пропустил в них 4 гола.

Его контракт с «Байером» действует до лета 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-07-lunev-ne-skazat-chto-mne-tut-pechalno-normalno-no-yest-dve-veshchi-kotoryye-mogliby-kardinalno-vse-ispravit
Андрей Лунев
ФК Байер
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бои без правил до нокаута. Самый загадочный и жестокий промоушен Европы
Команда Овечкина может стать безнадежным аутсайдером. «Вашингтон» играет все хуже и хуже
Макрон указал на необходимость возобновить переговоры РФ и Украины
В США заявили о контактах с РФ для снижения риска ядерной эскалации
В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нюбель не вернется в «Баварию» из «Монако» в следующем году