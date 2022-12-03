Вратарь «Боруссии» Кобель — об интересе «Баварии»: «Меня это не волнует»

Вратарь дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Грегор Кобель прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Бавария».

«Я не слышал о таком, и меня это не волнует. Я играю за Дортмунд, и у нас большие планы с клубом. Это все, что меня волнует», — приводит слова Кобеля Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что если вратарь Александер Нюбель покинет «Баварию», то клуб рассмотрит возможность подписания Кобеля.

24-летний швейцарец на чемпионате мира-2022 сыграл за сборную один матч на групповой стадии против Сербии (3:2).

За «Боруссию» в текущем сезоне Кобель провел 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.