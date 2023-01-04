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Германия

4 января, 23:32

Зоммер в шаге от перехода в «Баварию»

Руслан Минаев
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Вратарь «Боруссии» из Менхенгладбаха Янн Зоммер близок к переходу в «Баварию», утверждает инсайдер Николо Скира. Основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23.

По данным источника, «Бавария» предлагает Зоммеру контракт до 2025 года. Действующее соглашение кипера с менхенгладбахским клубом истекает летом 2023 года.

34-летний вратарь выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и четыре игры отстоял на ноль.

Янн Зоммер
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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