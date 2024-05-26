Вратаря «Айнтрахта» обвинили в потере формы из-за романа с топ-моделью

В «Айнтрахте» недовольны спадом формы вратаря Кевина Траппа из-за романа с топ-моделью Изабель Гулар, сообщает Bild.

Как отмечает источник, руководство немецкого клуба считает, что голкипер недостаточно сконцентрирован на футболе из-за отношений с 39-летней бразильской моделью.

Пара встречается с 2015 года. Ранее Гулар неоднократно заявляла СМИ о том, что они с Траппом занимаются сексом почти каждый день. По ее словам, если команда 33-летнего вратаря выигрывает, «никто из них не спит».

Трапп выступает за «Айнтрахт» с 2018 года. Ранее футболист играл в «ПСЖ», вместе с которым стал двукратным чемпионом Франции.

По итогам сезона-2023/24 клуб из Франкфурта-на-Майне занял шестое место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 47 очков в 34 матчах.