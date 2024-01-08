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Колосков — о Беккенбауэре: «Несмотря на все регалии, он был простым человеком»

Колосков выразил соболезнования в связи со смертью Беккенбауэра
Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью легенды футбола, бывшего игрока и тренера сборной Германии Франца Беккенбауэра.

«Он был выдающимся футболистом и таким же выдающимся футбольным деятелем. Был членом Исполкома ФИФА, мы были коллегами. Несмотря на все регалии, он был простым, нормальным человеком. Меня он называл «тоторо». Мы были в хороших отношениях. Он незаурядная фигура и огромная потеря. В последние несколько лет он отошел от футбола, занимался собой, круглогодично играл в гольф. Он добровольно вышел из состава Исполкома ФИФА, сложил с себя полномочия и уехал в деревушку на границе с Австрией. Мои соболезнования», — сказал Колосков «СЭ».

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. Бывший футболист «Баварии» считается одним из лучших защитников в истории, со сборной Германии он становился чемпионом мира как игрок (1974) и тренер (1990).

Франц Беккенбауэр
Вячеслав Колосков
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