Йоахим Лев: «Снова чувствую себя мотивированным, когда смотрю футбол сейчас — несколько месяцев этого не было»

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил о готовности вернуться к работе.

«У меня есть намерение вернуться к работе в футболе. Я снова чувствую себя мотивированным, когда смотрю футбол сейчас — несколько месяцев этого не было. Если мне предложат интересную работу, я готов. Но сначала я хочу хотя бы один раз побывать на чемпионате мира по футболу в качестве зрителя», — приводит слова специалиста Kicker.

Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Кубок конфедераций, стал серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.