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Нагельсманн о травме Мбаппе: «Я не думаю, что он выбыл, медицинское заключение расплывчато»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на новость о травме нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я не думаю, что он выбыл, не уверен, что мы точно знаем, какая у него травма. То, что говорится в медицинском заключении, не очень понятно, оно расплывчато. Они могут играть в покер и сказать, что он выбыл, а он не выбыл... Мы будем готовиться наилучшим образом, как будто Мбаппе будет играть нормально», — приводит слова Нагельсманна Marca.

Ранее «ПСЖ» сообщил, что 24-летний футболист выбыл на три недели из-за травмы левого бедра. Он пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской командой, которая состоится 14 февраля.

Килиан Мбаппе
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юлиан Нагельсманн
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