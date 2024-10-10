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Клопп: «Свою роль вижу в том, чтобы быть ментором для тренеров в системе «Ред Булл»

Руслан Минаев
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Немецкий тренер Юрген Клопп прокомментировал назначение на пост руководителя по футболу в «Ред Булл».

«Стать частью такого проекта после почти 25 лет тренерской карьеры — нет ничего более волнительного. Несмотря на то что моя роль изменилась, страсть к футболу и вовлеченным в него людям — нет. Работая в «Ред Булл» на глобальном уровне, хочу развивать и поддерживать наших невероятных футболистов. Свою роль я вижу в том, чтобы быть ментором для тренеров и руководителей клубов системы «Ред Булл», — цитирует немца пресс-служба организации.

Юрген Клопп. Клопп возвращается в футбол. Будет рулить в «Ред Булле»

Как сообщает Sky Sport, Клопп будет отвечать за стратегию развития подконтрольных клубов «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других команд франшизы. 57-летний немец приступит к работе 1 января 2025 года.

Также у Клоппа будет опция расторжения долгосрочного контракта, если он получит приглашение на пост главного тренера сборной Германии.

Юрген Клопп

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