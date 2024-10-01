Юргена Клоппа наградили орденом «За заслуги перед ФРГ»

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп награжден орденом «За заслуги перед ФРГ», сообщает Bild.

Церемония вручения награды состоялась 1 октябре во дворце Бельвю в Берлине. Орден Клоппу вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Успех и слава никогда не мешали ему смотреть на каждого отдельного спортсмена и видеть в нем человека», — говорится в заявлении.

57-летний немецкий специалист летом покинул «Ливерпуль», который возглавлял с октября 2015 года. С мерсисайдцами он по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также дважды побеждал в Кубке английской лиги.

До этого Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».