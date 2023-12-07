«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом

«Ювентус» хочет приобрести форварда «Баварии» Томаса Мюллера, сообщает Sport Bild.

По данным издания, руководство туринского клуба внимательно следит за ситуацией с продлением контракта футболиста. Если Мюллер откажется подписывать новое соглашение, «Юве» попытается приобрести его на правах свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны «Милана».

Мюллер всю карьеру выступает в «Баварии». Его нынешнее соглашение истекает летом следующего года.

В этом сезоне футболист провел 10 матчей в бундеслиге, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.