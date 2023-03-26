Защитник «Баварии» Дэвис: «Я популярный неудачник»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о своей жизни вне футбола. По словам 22-летнего канадца, у него мало дел, кроме тренировок и игр.

«Немного беспокоит, что мне нечего делать, особенно когда у всех моих друзей есть работа, — цитирует Marca Дэвиса. — Жизнь профессионального футболиста хороша для того, чтобы получать удовольствие. Но после тренировок делать нечего. Поскольку у меня нет семьи и моя девушка не живет со мной, я один. У меня, наверное, всего пять друзей. Я популярный неудачник».

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дэвис провел за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.