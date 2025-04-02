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Германия

2 апреля, 12:03

Хироки Ито: «Для принятия решения о переходе в «Баварию» мне не потребовалось и минуты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Хироки Ито рассказал о своем переходе в клуб летом 2024 года.

«У меня был матч со сборной Японии в Мьянме. После игры мне позвонил мой агент и сказал, что «Бавария» хочет подписать меня. Я был очень удивлен, но для принятия решения мне не потребовалось и минуты. В Мюнхене меня тепло встретили. Серж Гнабри сразу же отвел меня в японский ресторан. Все всегда выкладываются по полной. Здесь очень весело.

В Японии при росте 1,88 м я обычно был самым высоким игроком на поле. Мне было легко отбирать мяч. Но теперь нападающие вдруг стали такими же высокими, быстрыми и сильными, как я. У меня больше не было физического преимущества. Пришлось научиться грамотно обороняться», — приводит слова Ито Bayern & Germany.

Японский футболист перешел в «Баварию» из «Штутгарта» летом 2024 года. В текущем сезоне 25-летний Ито сыграл 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

ФК Бавария
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