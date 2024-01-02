Защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ признан лучшим корейским футболистом 2023 года

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ стал лучшим игроком года в Южной Корее.

«В прошлом сезоне фанаты днем и ночью поддерживали нас. Сейчас у нас впереди Кубок Азии, команда хорошо подготовилась и покажет хорошую игру, а я буду благодарен за вашу поддержку», — приводит слова Ким Мин Джэ официальный сайт федерации футбола Южной Кореи.

Ранее лучшим игроком Южной Кореи пять лет подряд признавался форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Ким Мин Джэ перешел в «Баварию» из «Наполи» летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 22 матча за мюнхенцев, в которых забил один мяч.