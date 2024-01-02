Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:07

Защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ признан лучшим корейским футболистом 2023 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ким Мин Джэ.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ стал лучшим игроком года в Южной Корее.

«В прошлом сезоне фанаты днем и ночью поддерживали нас. Сейчас у нас впереди Кубок Азии, команда хорошо подготовилась и покажет хорошую игру, а я буду благодарен за вашу поддержку», — приводит слова Ким Мин Джэ официальный сайт федерации футбола Южной Кореи.

Ранее лучшим игроком Южной Кореи пять лет подряд признавался форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Ким Мин Джэ перешел в «Баварию» из «Наполи» летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 22 матча за мюнхенцев, в которых забил один мяч.

Ким Мин Джэ
Футбол
ФК Бавария
0
Читайте также
Итоги года: переосмысливаем Нганну, Усика, Махачева и выставочные бои
Вундеркинд «Барселоны», волшебник из ЦСКА и два новых топ-бомбардира. Главные футбольные открытия 2023 года
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника Киммиха