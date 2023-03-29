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Де Лигт: «Я не ожидал увольнения Нагельсманна и был удивлен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.

«Я не ожидал этого и был удивлен. Мы на втором месте в лиге, в четвертьфинале кубка и в четвертьфинале Лиги чемпионов. Те, кто отвечает за это, решают, кто будет тренером, но это была тяжелая пилюля, которую пришлось проглотить. Но я также верю, что Тухель — тренер, который нам подходит», — приводит слова де Лигта Goal.

Также защитник заявил, что поблагодарил Нагельсманна за все, чему он его научил.

«Я связался с ним, отправил ему сообщение и поблагодарил за все, чему он меня научил. Он действительно хотел видеть меня в клубе и был важен для меня. Благодаря ему я сделал важные шаги в своем развитии за последние несколько месяцев», — сказал де Лигт.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Источник: Goal
Маттейс де Лигт
ФК Бавария
Томас Тухель
Юлиан Нагельсманн
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