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Де Лигт раскритиковал игру «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»: «Хуже уже не будет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт раскритиковал игру команды в матче 28-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Что вселяет надежду на ответный матч против «Манчестер Сити»? То, что хуже, чем сегодня, уже не будет. Мы играли без интенсивности, без энергии. Нам повезло, что результат остался 1:1. Сегодня все было недостаточно хорошо. Игра против «Манчестер Сити» была сложной для нас физически и психологически, но это не может быть оправданием. Если ты игрок «Баварии», ты должен играть хорошо и быть готовым каждые 3 дня.

Сегодня это было не так. Нам нужно проанализировать игру и восстановиться. Надеюсь, следующая игра против «Манчестера» придаст нам уверенности на последние недели сезона», — приводит слова де Лигта Bayern & Germany.

Ответный матч «Баварии» с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в среду, 19 апреля, на «Альянц Арене». В первом матче «Бавария» проиграла со счетом 0:3.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
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