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Защитник «Баварии» Мазрауи выразил поддержку Палестине

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Баварии» и сборной Марокко Нуссаир Мазрауи выразил поддержку Палестине.

Футболист опубликовал у себя в соцсетях видео, в котором на ветру развевается флаг Палестины, а закадровый голос произносит: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим и исцелит их раненых».

Помимо этого, Мазрауи выложил фото с надписью, говорящей о том, что игроки, а также тренерский и медицинский штабы сборной Марокко пожертвуют все свои бонусы за матчи, проведенные до старта Кубка Африки.

«Наши сердца — со всеми жертвами. Мы обещаем, что будем проявлять еще больше гуманитарных инициатив. Наше Марокко объединяет нас», — говорится в публикации.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.

13 октября президент ФИФА Джанни Инфантино призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия. 15 октября защитник «Ниццы» Юсеф Аталь извинился за то, что призвал к активным действиям против Израиля.

Футбол
ФК Бавария
Нуссаир Мазрауи
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