Защитник «Баварии» Мазрауи примет решение о своем будущем в ближайшее время

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи высказался о своем игровом времени в команде.

«Если посмотреть на всю вторую половину сезона, то я играю в команде из-за того, что травмированы другие игроки. Я говорю всем в клубе, включая тренеров: когда я нужен, я готов», — приводит слова Мазрауи журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 25-летний игрок примет решение о своем будущем в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать защитника.

Мазрауи выступает за «Баварию» с лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 23 матча за немецкую команду и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2026 года.