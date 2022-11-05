Защитник «Баварии» работал над своим голосом, чтобы громче подсказывать партнерам. Он брал уроки у оперного певца

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано рассказал, что работал над своим голосом с оперным певцом.

«Когда я был молод, у меня были трудности с общением. Так что это не что-то новое, но я почувствовал необходимость поработать над своим голосом, чтобы лучше руководить защитой. Я работал с джентльменом, который занимался оперой.

Кричать важно. Кричать не ради того, чтобы кричать, а ради того, чтобы руководить командой. Защитник видит игру сзади, ему важно уметь это делать, чтобы быть лидером», — приводит слова Упамекано L'Equipe.