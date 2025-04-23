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Станишич: «Нам, как и всем болельщикам «Баварии», важно вернуть титул в Мюнхен»

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Защитник «Баварии» Йосип Станишич заявил, что команде очень важно выиграть бундеслигу в этом сезоне.

«Нам, как и всем болельщикам «Баварии», чрезвычайно важно вернуть титул в Мюнхен. Мы работали над этим весь сезон. Можно сказать, что это самый честный трофей, потому что его нужно завоевывать в 34 матчах», — приводит слова Станишича пресс-служба «Баварии».

Мюнхенский клуб за четыре тура до конца чемпионата Германии занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 72 очка. На второй строчке находится «Байер» с 75 баллами, на третьей — «Айнтрахт» (52).

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ФК Бавария
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