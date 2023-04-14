Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:15

Защитник «Байера» Фримпонг заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист SPORT1 Патрик Бергер.

По информации источника, 22-летний футболист очень хочет перейти в английский клуб. «Байер» требует за игрока около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что агент Фримпонга встречался с представителями «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Барселоной».

В текущем сезоне защитник сыграл 38 матчей за «Байер» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с леверкузенским клубом истекает летом 2025 года.

Источник: Патрик Бергер
Футбол
ФК Байер
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
Медведев допустил исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
«РИА Новости»: под Херсоном российские военные захватили поставленный ВСУ танк Leopard
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тухель считает, что Гравенберх должен бороться за свое место в составе «Баварии»