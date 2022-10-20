Защитник «Боруссии» Менье выбыл на несколько недель из-за перелома скуловой кости

Сегодня, 19:02
Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье выбыл на несколько недель из-за травмы.
Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего футболиста диагностирован перелом скуловой кости. Он получил травму во время матча против «Ганновера» в Кубке Германии (2:0). Защитник перенес операцию и не сможет играть в течение ближайших недель.
Отмечается, что у бельгийца остаются шансы сыграть на чемпионате мира-2022 в катаре. Турнир пройдет с ноября по декабрь этого года.
В нынешнем сезоне Менье провел в составе немецкой команды 14 матчей и отдал одну голевую передачу.