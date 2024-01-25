Защитник Дайер поделился эмоциями от дебюта за «Баварию»

Защитник «Баварии» Эрик Даейр оценил дебютный матч в составе команды.

Вчера, 24 января, мюнхенцы обыграли «Унион» (1:0) в 18-м туре чемпионата Германии.

«Пока что все складывается для меня очень хорошо. В клубе мне оказали очень теплый прием. Мои товарищи по команде и тренер просто великолепны, и я горжусь тем, что дебютировал сегодня. Я очень счастлив», — цитирует Дайера официальный сайт клуба.

30-летний защитник перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в январе 2024 года на правах аренды до конца сезона.