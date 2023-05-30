Защитник Дест может перейти в «Унион»

Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест, который играет в аренде в «Милане», может присоединиться к берлинскому «Униону».

Команда заняла четвертое место в турнирной таблице бундеслиги и, по данным Calciomercato, стремится укрепить свой состав в преддверии Лиги чемпионов в следующем сезоне. Однако пока неясно, заплатят ли они «Барселоне» за трансфер 22-летнего игрока или возьмут его в аренду с возможностью выкупа.

Дест перешел в «Милан» из «Барселоны» на правах аренды. Соглашение защитника с клубом рассчитано до конца текущего сезон и включает возможность выкупа игрока.

В текущем сезоне Дест провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2025 года.