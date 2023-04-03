Защитник гладбахской «Боруссии» Бенсебайни бесплатно перейдет в «Боруссию» из Дортмунда

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Рами Бенсебайни станет игроком дортмундской «Боруссии», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 27-летний алжирец несколько дней назад подписал с дортмундцами предварительный контракт. Он присоединится к новому клубу летом этого года, когда завершится его соглашение с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

В текущем сезоне защитник провел 24 матча за клуб во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами. Он выступает за «Боруссию» с августа 2019 года. Ранее Бенсебайни играл за «Ренн» и «Монпелье».