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Сегодня, 17:42

Защитник гладбахской «Боруссии» Бенсебайни бесплатно перейдет в «Боруссию» из Дортмунда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Рами Бенсебайни станет игроком дортмундской «Боруссии», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 27-летний алжирец несколько дней назад подписал с дортмундцами предварительный контракт. Он присоединится к новому клубу летом этого года, когда завершится его соглашение с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

В текущем сезоне защитник провел 24 матча за клуб во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами. Он выступает за «Боруссию» с августа 2019 года. Ранее Бенсебайни играл за «Ренн» и «Монпелье».

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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