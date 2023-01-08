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Защитник Гвардиол заявил, что не планирует покидать «Лейпциг» в зимнее трансферное окно

Иван Шитик
Корреспондент
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Хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол заявил, что не планирует покидать немецкий клуб в зимнее трансферное окно.

«Я планирую остаться в команде. Кажется, руководство клуба уже подробно ответило на все вопросы», — приводит слова Гвардиола Sky Germany.

В текущем сезоне защитник провел за «Лейпциг» 19 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым голом. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2027 года.

На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии 20-летний защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. Он стал обладателем бронзовой медали турнира.

Хосеп Гвардиола
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